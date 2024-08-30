ВТБ допустил введение ограничений по корпоративному кредитованию со стороны ЦБ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. ВТБ допускает, что Банк России может ввести ограничения для банков по корпоративному кредитованию. Рассматривается в том числе вариант не нулевой антициклической надбавки, заявил журналистам первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
«Мы можем столкнуться не только макропруденциальными мерами в области физических лиц, но мы серьезно думаем над возможностью, ее тоже закладываем, по ограничению и корпоративного кредитования. Либо через более высокие “взвесы” (коэффициенты риска — прим. ТАСС), либо через лимитирование выдач в отдельных секторах, которые могут нести повышенный риск, либо даже… Я знаю, что внутри Центрального банка обсуждается вариант не нулевой антициклической надбавки, впервые в российской истории. Пока это решение не принято, но это тоже один из возможных вариантов», — сказал Пьянов.
Согласно последним данным ЦБ РФ, объем портфеля корпоративных кредитов российских банков в июле достиг 80,7 трлн рублей, увеличившись на 1,8 трлн рублей (+2,3% после 1,5% в июне и 1,4% в мае).
Об антициклической надбавке
Для достижения повышения устойчивости банковской системы к шокам Банк России пересмотрел ранее подходы к источникам формирования капитала, а также предложил набор новых макропруденциальных инструментов. Одним из таких инструментов стала антициклическая надбавка к минимально установленному значению нормативов достаточности капитала (в англоязычной литературе — countercyclical capital bufer, контрциклический буфер капитала). Надбавка формируется из базового капитала кредитной организации (уставного капитала, эмиссионного дохода, нераспределенной прибыли). Сейчас антициклическая надбавка равна 0% от активов, взвешенных по риску.