ВТБ допустил введение ограничений по корпоративному кредитованию со стороны ЦБ

«Мы можем столкнуться не только макропруденциальными мерами в области физических лиц, но мы серьезно думаем над возможностью, ее тоже закладываем, по ограничению и корпоративного кредитования. Либо через более высокие “взвесы” (коэффициенты риска — прим. ТАСС), либо через лимитирование выдач в отдельных секторах, которые могут нести повышенный риск, либо даже… Я знаю, что внутри Центрального банка обсуждается вариант не нулевой антициклической надбавки, впервые в российской истории. Пока это решение не принято, но это тоже один из возможных вариантов», — сказал Пьянов.