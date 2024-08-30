Весь я в чем-то турецком. В России удвоилось количество одежных брендов из Турции

К концу 2024 года число основанных в Турции fashion-брендов, работающих в России, вырастет до 24, тогда как в начале 2022 года их было 11, подсчитали по запросу «Ъ» в Nikoliers. В 2022 году из пяти новых иностранных fashion-брендов четыре оказались турецкими, в 2023 году пришло еще восемь сетей, включая Club, NetWork, Mudo и Oxxo.
Эту тенденцию подтверждают данные Fashion Consulting Group (FCG), согласно которым в 2022—2023 годах из 27 новых иностранных розничных компаний 26% пришлось на Турцию, еще 23% — на Китай.
Активному выходу турецких fashion-сетей в РФ способствовал уход с российского рынка международных брендов после начала военного конфликта на Украине в феврале 2022 года. Хотя, по словам вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, и до этого они были широко представлены в стране. Уже работающие в России турецкие fashion-продавцы — LC Waikiki, Colin’s, DeFacto, Koton — сейчас также активно расширяются, отмечают в FCG.
Так, по данным, обнародованным в августе на Russian Fashion Retail Forum, за 12 месяцев до апреля 2024 года LC Waikiki открыла 28 магазинов. Сейчас в РФ работают 37 точек продаж этой сети, указывается на ее сайте. LC Waikiki открылась на месте ушедшей шведской H&M в торгцентрах «Мега» в Уфе и Омске, а Koton заняла место британской Marks & Spencer в петербургском торгцентре «Лето».
В Colin’s сообщили «Ъ», что в 2022 году открыли в РФ шесть новых магазинов, в 2023 году — уже 15, а в 2024 году — еще пять, увеличив общее число розничных точек до 193. В LC Waikiki, DeFacto, Koton на запрос «Ъ» не ответили. Но в мае 2023 года директор по развитию бизнеса Koton Алмаз Ширеев сообщал на выставке Mallpic, что бренд собирается открыть более 100 магазинов в России к 2027 году.
Colin’s и Waikiki стали лидерами среди иностранных сетей по оборотам в России, приводят данные в FCG. Так, за 2021−2023 годы выручка Collin’s в России приросла на 48%, LC Waikiki — на 64%.
Тенденция роста спроса на турецкий fashion-ассортимент отмечают и маркетплейсы. На Ozon количество турецких брендов одежды и обуви в первой половине 2024 года выросло на 40% год к году, растет оно и на Wildberries, сообщили «Ъ» представители площадок. Количество заказов же турецких товаров на Ozon в категории за тот же период выросло в полтора раза.
Но самый динамичный рост показывают именно российские бренды, чьи продажи растут на 50−70% год к году, отмечают в Wildberries. Впрочем, в офлайн-сегменте, по данным «РБК Исследования рынков», тренд изменился. Если за 12 месяцев по апрель 2023 года число магазинов российских брендов год к году выросло на 976, до 16,9 тыс., а иностранных — сократилось в 1,8 раза, до 3,5 тыс., то в следующем году ситуация была иная. Темпы прироста российской fashion-розницы за год по апрель 2024 года сократились: местные бренды запустили 399 магазинов, а число иностранных выросло на 62.
Турецкие бренды пришли в Россию в числе первых иностранных марок в конце 1990-х годов, но позже их рост затормозился из-за прихода в страну крупных международных компаний с огромными маркетинговыми бюджетами, это также привело к ужесточению конкуренции, вспоминает гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс. По ее словам, в Турции много отраслевых специалистов, отлично знающих специфику российского fashion-рынка.
По оценкам директора департамента торговой недвижимости Nikoliers Ирины Царьковой, в дальнейшем турецкие бренды будут выходить на российский рынок более сдержанными темпами, чем в 2023 году. Им придется считаться с растущей экспансией и развитием местных сетей и тщательно анализировать свой продукт и возможности, чтобы быть интересным потребителям в России, считает эксперт. Впрочем, некоторые турецкие сети уже закрыли свои магазины в РФ спустя год после открытия, не выдержав конкуренции. Так, случилось с магазинами Ipekyol и Twist, которые развивала в стране компания «Джамилько».