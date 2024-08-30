Весь я в чем-то турецком. В России удвоилось количество одежных брендов из Турции

Но самый динамичный рост показывают именно российские бренды, чьи продажи растут на 50−70% год к году, отмечают в Wildberries. Впрочем, в офлайн-сегменте, по данным «РБК Исследования рынков», тренд изменился. Если за 12 месяцев по апрель 2023 года число магазинов российских брендов год к году выросло на 976, до 16,9 тыс., а иностранных — сократилось в 1,8 раза, до 3,5 тыс., то в следующем году ситуация была иная. Темпы прироста российской fashion-розницы за год по апрель 2024 года сократились: местные бренды запустили 399 магазинов, а число иностранных выросло на 62.