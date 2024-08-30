В новой версии «СБПэй» появилась оплата по биометрии

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Национальная система платежных карт (НСПК) выпустила обновленную версию мобильного приложения «СБПэй», в которой пользователи смогут подключить возможность оплаты по биометрии, сообщили ТАСС в пресс-службе НСПК.
«В новой версии мобильного приложения “СБПэй” появилась возможность подключить оплату покупок по биометрии. Эта функция доступна пользователям, которые предварительно зарегистрировали биометрию в приложении “Госуслуги биометрия”, — отметили в компании.
Для того, чтобы привязать новый способ платежа к счету, нужно зайти в раздел «Счета», нажать на три точки в правом верхнем углу экрана смартфона и выбрать действие «Подключить биометрию».
После того, как пользователь подтвердит подключение, он автоматически перейдет на «Госуслуги», где нужно будет дать согласие на обработку биометрических персональных данных.
В дальнейшем оплата по биометрии будет происходить без участия приложения «СБПэй». При совершении операции пользователю будет достаточно посмотреть в камеру специализированного терминала, после чего спишется сумма платежа за покупку.
«Новая возможность приложения “СБПэй” является частью проекта по запуску биоэквайринга — платформы биометрических сервисов. Уже в ближайшие дни технология впервые запустится в метро Казани, там люди смогут оплачивать проезд новым для них способом. После мы планируем масштабировать решение на торгово-сервисные предприятия и увеличивать количество банков-участников, чтобы как можно больше людей могли воспользоваться сервисом», — добавил генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин.