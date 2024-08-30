В новой версии «СБПэй» появилась оплата по биометрии

«Новая возможность приложения “СБПэй” является частью проекта по запуску биоэквайринга — платформы биометрических сервисов. Уже в ближайшие дни технология впервые запустится в метро Казани, там люди смогут оплачивать проезд новым для них способом. После мы планируем масштабировать решение на торгово-сервисные предприятия и увеличивать количество банков-участников, чтобы как можно больше людей могли воспользоваться сервисом», — добавил генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин.