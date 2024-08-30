В Москве значительно выросло производство продуктов питания

«За первое полугодие 2024 года столичные промышленники нарастили объем пищевого производства более чем в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023. По итогам прошлого года доля пищепрома в общем объеме неэнергетического экспорта Москвы составила 5%», — отметил Максим Ликсутов.