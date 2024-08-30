В Москве значительно выросло производство продуктов питания

Подробности сообщили заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов и министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«За первое полугодие 2024 года столичные промышленники нарастили объем пищевого производства более чем в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023. По итогам прошлого года доля пищепрома в общем объеме неэнергетического экспорта Москвы составила 5%», — отметил Максим Ликсутов.
Среди импортеров столичных продуктов Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Киргизия, Армения, Азербайджан, Монголия. К примеру, за первое полугодие выпуск мяса и субпродуктов вырос в 2,5 раза, более чем в 1,2 раза увеличился объем производства переработанной и консервированной рыбы.
«Москва ведет активную работу над развитием промышленности. Создание модернизированной инфраструктуры, ускорение административных процессов и финансовая поддержка — лишь часть из более 20 системных антикризисных инструментов, которые предлагает город столичным промышленникам», — напомнил Анатолий Гарбузов.
За первое полугодие 2024 года благодаря Московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства столичные компании в сфере пищевой промышленности привлекли порядка 24 млрд рублей в том числе для расширения экспортных направлений.