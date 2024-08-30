В Госдуме предложили ввести лизинг жилья как альтернативу ипотеке

«Сегодня есть варианты развития альтернативных механизмов. Это государственно-частное партнерство, условный лизинг жилья, когда вы получаете квартиру в аренду на 30 лет и спокойно можете ее покупать. При этом государство или регион может вводить отраслевую поддержку. Например, субсидировать вам часть аренды. То есть условный лизинг жилья с возможностью постепенного выкупа готовой квартиры, с фиксированной арендной платой и с отраслевой поддержкой государства», — сказал он в эфире телеканала «Дума ТВ».