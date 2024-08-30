Украина назвала условие продления транзита газа в Европу

В начале недели украинские власти в очередной раз высказались о том, что договор с российским «Газпромом» продлен не будет. По словам Зеленского, «на этом поставлена точка». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующие заявления, указал на имеющиеся у России альтернативные маршруты поставок в Европу. По мнению аналитиков, в ЕС по-прежнему не готовы к полному прекращению Украиной транзита газа, поскольку поставки российского топлива были гарантией на случай суровой зимы.