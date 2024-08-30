«Транснефть» заявила, что исполняет обязательства по транспортировке нефти

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. «Транснефть» исполняет обязательства по транспортировке нефти и нефтепродуктов в полном объеме, в том числе эффективно перенаправила потоки в Азиатско-Тихоокеанский регион, заявил президент компании Николай Токарев в видеообращении ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
«В условиях непрекращающегося внешнего давления, которое испытывает наша страна, компания обеспечивает бесперебойную транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов и исполняет все взятые на себя обязательства в полном объеме», — сказал он.
«Обеспечена техническая возможность повышения производительности магистральных нефтепроводов, что позволило эффективно перенаправить потоки в Азиатско-Тихоокеанский регион», — добавил Токарев.
Ранее сообщалось, что поставки нефти по системе «Транснефти» в 2023 году в целом остались на уровне 2022 года, снизившись в пределах 1%.
«Транснефть» — российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Государству принадлежит 78,55% уставного капитала компании, или 100% голосующих акций.