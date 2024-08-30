«Транснефть» заявила, что исполняет обязательства по транспортировке нефти

«В условиях непрекращающегося внешнего давления, которое испытывает наша страна, компания обеспечивает бесперебойную транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов и исполняет все взятые на себя обязательства в полном объеме», — сказал он.