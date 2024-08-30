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Срок выкупа заблокированных на Западе активов продлят до октября

Речь идет об активах, принадлежащих российским инвесторам.

Источник: РИА "Новости"

КЕЙПТАУН, 30 августа. /ТАСС/. Выкуп заблокированных на Западе активов, принадлежащих российским инвесторам, продлят до середины октября. Это подтвердил ТАСС заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков, который принимает участие в проходящей в Кейптауне сессии Совета управляющих созданного БРИКС Нового банка развития (НБР).

«Да, такое решение принято, выкуп заблокированных на Западе активов, принадлежащих российским инвесторам, продлят до середины октября», — сказал он.

Ранее компания «Инвестиционная палата» заявляла о реализации нерезидентам около четверти иностранных бумаг, предъявленных к выкупу физическими лицами, — из единого пула в 35,3 млрд рублей. были выкуплены бумаги на 8,1 млрд рублей. В июле 2024 года ООО «Инвестиционная палата» уже продлевало срок приема заявок на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг по просьбам потенциальных покупателей — нерезидентов.