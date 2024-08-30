Срок выкупа заблокированных на Западе активов продлят до октября

Ранее компания «Инвестиционная палата» заявляла о реализации нерезидентам около четверти иностранных бумаг, предъявленных к выкупу физическими лицами, — из единого пула в 35,3 млрд рублей. были выкуплены бумаги на 8,1 млрд рублей. В июле 2024 года ООО «Инвестиционная палата» уже продлевало срок приема заявок на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг по просьбам потенциальных покупателей — нерезидентов.