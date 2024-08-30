«Совкомбанк Лизинг» в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО на 30%

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. «Совкомбанк Лизинг», дочерняя компания Совкомбанка, в первом полугодии 2024 года увеличил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с таким же периодом годом ранее на 30%, до 1,1 млрд рублей, следует из пресс-релиза компании.
«Совкомбанк Лизинг» подвела итоги полугодия 2024 года, представив финансовую отчетность по МСФО. Несмотря на текущие экономические вызовы и геополитические изменения, компания продолжает демонстрировать стабильные финансовые результаты. Чистая прибыль увеличилась на 30% и составила 1,1 млрд рублей, что на 260 млн рублей больше, чем в 2023 году", — отмечается в сообщении.
Отмечается, что чистые инвестиции в лизинг и операции обратной аренды увеличились на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 74,8 млрд рублей. Чистые процентные доходы выросли на 42%, достигнув 2,3 млрд рублей, по сравнению с 1,6 млрд рублей за аналогичный период 2023 года.
Согласно данным отчетности, лизинговый портфель компании увеличился на 17%, достигнув 75,2 млрд рублей. «Компания также отмечает улучшение операционной эффективности, что позволило сократить расходы и увеличить чистую прибыль. Важную роль в этом процессе сыграло оптимизированное управление рисками и развитие долгосрочных партнерских отношений с клиентами», — указано в сообщении.
«Совкомбанк Лизинг» отмечает, что планирует продолжить расширение доли рынка и увеличение объемов бизнеса. В условиях роста рыночных ставок и продолжающихся изменений в логистических цепочках компания переориентировала свой бизнес на работу с отечественными и китайскими брендами, что позволило минимизировать негативные эффекты от прекращения поставок западных брендов.