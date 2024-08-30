«Совкомбанк Лизинг» в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО на 30%

«Совкомбанк Лизинг» подвела итоги полугодия 2024 года, представив финансовую отчетность по МСФО. Несмотря на текущие экономические вызовы и геополитические изменения, компания продолжает демонстрировать стабильные финансовые результаты. Чистая прибыль увеличилась на 30% и составила 1,1 млрд рублей, что на 260 млн рублей больше, чем в 2023 году", — отмечается в сообщении.