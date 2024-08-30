Сколько бюджет потратит на льготную ипотеку за 10 лет

Расходы бюджета на субсидии банкам по программе льготной ипотеки под 8% с поддержкой государства, которая завершилась 1 июля, могут составить до 1,2 трлн рублей в течение сроков возврата уже выданных кредитов. Такую информацию со ссылкой на данные Банка России публикуют «Ведомости».
Банк России оценивает эти расходы, исходя из предположения, что ключевая ставка будет соответствовать базовому прогнозу и кредиты будут погашаться равномерно в течение 10 лет. Начиная с весны 2020 года, когда стартовала программа массовой льготной ипотеки, бюджет уже потратил на субсидии банкам 500 миллиардов рублей, говорится в докладе ЦБ.
Согласно базовому сценарию регулятора, среднегодовая ключевая ставка будет находиться в диапазоне 16,9−17,4% в 2024 году и снизится до 14−16% в следующем году. В 2026 году ставка останется двузначной — 10−11%, а в 2027 году снизится до 7,5−8,5%.
ЦБ также не ожидает значительных изменений в геополитической обстановке до конца прогнозного горизонта. Предполагается, что ситуация будет развиваться в соответствии с текущими трендами и без новых потрясений. При этом внешние ограничения на российский экспорт, импорт, инвестиционное и технологическое сотрудничество сохраняются на среднесрочном горизонте.
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