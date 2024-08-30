Сколько бюджет потратит на льготную ипотеку за 10 лет

ЦБ также не ожидает значительных изменений в геополитической обстановке до конца прогнозного горизонта. Предполагается, что ситуация будет развиваться в соответствии с текущими трендами и без новых потрясений. При этом внешние ограничения на российский экспорт, импорт, инвестиционное и технологическое сотрудничество сохраняются на среднесрочном горизонте.