Силуанов заявил о высоких темпах развития российской экономики

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Исполнение бюджета РФ превышает заложенные параметры, экономика развивается повышенными темпами, в том числе благодаря бюджетным стимулам. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».
«За первое полугодие динамика экономического роста составила 4,7% ВВП, это очень хороший показатель. Видим, что растут инвестиции — порядка 8%, растут реальные располагаемые доходы населения», — сказал министр.
Он добавил, что исполнение бюджета превышает заложенные в прогнозе параметры. «Мы видим, что доходы [бюджета] растут выше уровня 2023 года, выше плана. Доходы в 2024 году выросли на почти на 5 трлн рублей, если быть точным — 4,7 трлн рублей выше, чем в соответствующий период 2023 года, и связано это с ростом как нефтегазовых доходов, так и доходов, полученных от внутренней экономики», — отметил Силуанов.