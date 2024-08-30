Силуанов заявил о высоких темпах развития российской экономики

Он добавил, что исполнение бюджета превышает заложенные в прогнозе параметры. «Мы видим, что доходы [бюджета] растут выше уровня 2023 года, выше плана. Доходы в 2024 году выросли на почти на 5 трлн рублей, если быть точным — 4,7 трлн рублей выше, чем в соответствующий период 2023 года, и связано это с ростом как нефтегазовых доходов, так и доходов, полученных от внутренней экономики», — отметил Силуанов.