Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силуанов заверил, что Минфин выполнит все свои обязательства

Министр финансов подчеркнул, что бюджетные средства направляются на выплату пособий, поддержку семей, выплату зарплат, развитие экономики.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Все обязательства перед гражданами, по поддержке экономики и вооруженных сил будут исполнены, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Все обязательства, которые мы планировали, выполняются», — сказал он. Министр подчеркнул, что бюджетные средства направляются на выплату пособий, поддержку семей, выплату зарплат, развитие экономики и, что тоже важно, — это обеспечение потребностей российских вооруженных сил. «Все выполняется, и динамика исполнения бюджета в 2024 году осуществляется более высокими темпами, чем в 2023», — заключил Силуанов.