Силуанов заверил, что Минфин выполнит все свои обязательства

«Все обязательства, которые мы планировали, выполняются», — сказал он. Министр подчеркнул, что бюджетные средства направляются на выплату пособий, поддержку семей, выплату зарплат, развитие экономики и, что тоже важно, — это обеспечение потребностей российских вооруженных сил. «Все выполняется, и динамика исполнения бюджета в 2024 году осуществляется более высокими темпами, чем в 2023», — заключил Силуанов.