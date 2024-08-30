Сечин: рост налоговой нагрузки разрушает экономику нефтяников

Он отметил, что за последние три года налоговая нагрузка на нефтяников составила 75%. «Будучи крупнейшим налогоплательщиком страны, “Роснефть” по итогам I полугодия 2024 года обеспечила уплату 2,8 трлн рублей налогов. Продолжающийся рост налоговой нагрузки оказывает негативное влияние на нефтяную отрасль. Ее высокий уровень подтверждается расчетами, по данным ФНС России и Минфина России — за 2019−2023 годы налоговая нагрузка в нефтяной отрасли составила 75%», — заявил Сечин. По его словам, нагрузка в других отраслях за аналогичный период кратно ниже: в банковском секторе — 27%, в горнорудной и металлургической отрасли — 35%, в добыче алмазов и драгметаллов — 31%, в газовой отрасли — 62%.