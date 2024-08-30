Reuters: из-за санкций между Россией и Китаем зависли платежи на миллиарды юаней

Трудности с проведением платежей начались после того, как в июне Минфин США расширил список антироссийских санкций, рассказал один из источников Reuters. Ограничения в том числе коснулись десятков китайских поставщиков. В том же месяце США ужесточили механизм вторичных санкций, в том числе против иностранных банков, за помощь со сделками с Россией.
«В тот момент были прекращены все трансграничные переводы в Китай. Мы нашли решение, но для этого потребовалось около трех недель. За этот долгий период объемы торговли резко сократились», — приводит агентство слова собеседника.
По словам источника, одним из способов решения проблемы стала покупка золота, которое потом продавалось в Гонконге, а вырученные средства поступали на счета в местном банке. Также при заключении сделок поставщики начали использовать посредников, но из-за этого значительно выросли расходы на обработку транзакций, отмечает Reuters.
Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал агентству, что «при таких объемах и в такой недружественной обстановке невозможно избежать некоторых проблемных ситуаций». При этом господин Песков отметил, что Китай и Россия могут конструктивно обсуждать и решать все возникающие вопросы благодаря «по-настоящему партнерскому духу наших отношений».
Из данных китайской таможни, которые приводит Reuters, следует, что в первой половине 2024 года товарооборот между Китаем и Россией вырос на 1,6%, до $137 млрд. Однако из-за проблем с платежами импорт из Китая в январе—июле 2024 года сократился более чем на 1%, до $62 млрд.
Подробнее о сложностях поставок товаров из Китая в Россию — в материале «Ъ FM» «Великий тернистый путь».