Reuters: из-за санкций между Россией и Китаем зависли платежи на миллиарды юаней

Трудности с проведением платежей начались после того, как в июне Минфин США расширил список антироссийских санкций, рассказал один из источников Reuters. Ограничения в том числе коснулись десятков китайских поставщиков. В том же месяце США ужесточили механизм вторичных санкций, в том числе против иностранных банков, за помощь со сделками с Россией.