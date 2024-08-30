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Подмосковье увеличило выпуск молочной продукции на 14,4%

В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и наук региона сообщили, что также на 10,8% выросло производство готовых кормов для животных.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Выпуск молочной продукции за семь месяцев вырос в Московской области более чем на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Производство молочной продукции в Московской области в этом году показывает уверенный рост. За семь месяцев 2024 года рост промпроизводства в секторе выпуска молочной продукции составил 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в сфере пищевой промышленности сразу несколько производственных направлений в январе-июле выросли более чем на 10%. «Помимо молочной продукции, выросло производство муки, круп и крахмалосодержащих продуктов — на 10,3%. Сразу на 20,9% в отчетном периоде увеличилось производство растительных и животных масел и жиров», — привели в тексте слова зампреда правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе добавили, что также на 10,8% выросло производство готовых кормов для животных.