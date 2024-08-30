Подмосковье увеличило выпуск молочной продукции на 14,4%

В пресс-службе добавили, что в сфере пищевой промышленности сразу несколько производственных направлений в январе-июле выросли более чем на 10%. «Помимо молочной продукции, выросло производство муки, круп и крахмалосодержащих продуктов — на 10,3%. Сразу на 20,9% в отчетном периоде увеличилось производство растительных и животных масел и жиров», — привели в тексте слова зампреда правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.