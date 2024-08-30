Период выплаты накопительной пенсии намерены увеличить до 22,5 года

В пояснительной записке к проекту закона приводятся предварительные данные Росстата за 2023 год, согласно которым численность мужчин в возрасте 60 лет составила 851 276 человек, а численность женщин в возрасте 55 лет — 941 791 человек. Ожидаемая продолжительность их предстоящей жизни составила 17,7 и 27,04 года соответственно.