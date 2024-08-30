Орешкин ожидает рост роли банка БРИКС в мировой экономике

«В Кейптауне, в том числе на закрытых сессиях обсуждается ряд механизмов, которые позволят увеличить уровень инвестиций в экономики стран-участниц, — рассказал он. — Рассматриваются вопросы, связанные с финансированием, платежами и общей работы финансовых структур с тем, чтобы они в более значительной степени основывались на тех решениях и подходах, которые существуют в странах БРИКС и тех технологических подходов, которыми страны БРИКС обладают. Вокруг этого идут сейчас все дискуссии, и в этом плане будущее НБР с точки зрения его роли в новой волне глобального роста и роста экономик стран БРИКС будет повышаться».