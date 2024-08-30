Орешкин ожидает рост роли банка БРИКС в мировой экономике

КЕЙПТАУН, 30 августа. /ТАСС/. Роль Нового банка развития (НБР) будет неуклонного повышаться в мире с развитием экономик стран БРИКС. Об этом заявил ТАСС заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.
«С момента создания странами БРИКС Нового банка развития прошло уже 10 лет, — отметил он. — Мы видим, что деятельность банка набирает обороты, и сейчас, по моему мнению, пришло время чтобы НБР взял на себя качественно новую роль».
Орешкин прибыл в Кейптаун, где принимает участвует в дискуссиях ежегодной сессии Совета управляющих НБР.
«В Кейптауне, в том числе на закрытых сессиях обсуждается ряд механизмов, которые позволят увеличить уровень инвестиций в экономики стран-участниц, — рассказал он. — Рассматриваются вопросы, связанные с финансированием, платежами и общей работы финансовых структур с тем, чтобы они в более значительной степени основывались на тех решениях и подходах, которые существуют в странах БРИКС и тех технологических подходов, которыми страны БРИКС обладают. Вокруг этого идут сейчас все дискуссии, и в этом плане будущее НБР с точки зрения его роли в новой волне глобального роста и роста экономик стран БРИКС будет повышаться».
Новый банк развития был учрежден странами БРИКС на VI саммите объединения в Форталезе (Бразилия) в июле 2014 года. Членами НБР являются восемь стран: Бангладеш, Бразилия, Египет, Индия, КНР, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Россия и ЮАР. Цель деятельности банка — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.