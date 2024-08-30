На выставку «Улица Дальнего Востока — 2024» открыли регистрацию

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Онлайн-регистрация на выставку «Улица Дальнего Востока — 2024» открыта. Экспозиция будет доступна для посещения 7 и 8 сентября, говорится в сообщении Фонда Росконгресс.
«Выставка “Улица Дальнего Востока” в рамках Восточного экономического форума — 2024 во Владивостоке будет открыта для жителей и гостей Приморского края 7 и 8 сентября. Для посещения мероприятия необходимо зарегистрироваться», — говорится в сообщении.
Павильоны регионов ДФО, министерств и госкорпораций, а также тематические экспозиции традиционно будут представлены на набережной кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. 7 и 8 сентября выставка будет открыта с 10:00 до 19:00. Чтобы попасть на нее, нужен бесплатный билет, который после регистрации даст доступ на «Улицу Дальнего Востока» в один из временных слотов —
Ранее пресс-служба заместителя председателя правительства — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева сообщала, что регионы Дальневосточного федерального округа и федеральные министерства представят свои ключевые проекты на выставке «Улица Дальнего Востока», которая пройдет в рамках Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум пройдет
Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.