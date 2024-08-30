На выставку «Улица Дальнего Востока — 2024» открыли регистрацию

Павильоны регионов ДФО, министерств и госкорпораций, а также тематические экспозиции традиционно будут представлены на набережной кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. 7 и 8 сентября выставка будет открыта с 10:00 до 19:00. Чтобы попасть на нее, нужен бесплатный билет, который после регистрации даст доступ на «Улицу Дальнего Востока» в один из временных слотов — 10:00—13:00 , 13:00—16:00 или 16:00—19:00 .