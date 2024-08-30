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На выставку «Улица Дальнего Востока — 2024» открыли регистрацию

Экспозиция будет доступна для посещения 7 и 8 сентября.

Источник: Фотобанк Росконгресс

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Онлайн-регистрация на выставку «Улица Дальнего Востока — 2024» открыта. Экспозиция будет доступна для посещения 7 и 8 сентября, говорится в сообщении Фонда Росконгресс.

«Выставка “Улица Дальнего Востока” в рамках Восточного экономического форума — 2024 во Владивостоке будет открыта для жителей и гостей Приморского края 7 и 8 сентября. Для посещения мероприятия необходимо зарегистрироваться», — говорится в сообщении.

Павильоны регионов ДФО, министерств и госкорпораций, а также тематические экспозиции традиционно будут представлены на набережной кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. 7 и 8 сентября выставка будет открыта с 10:00 до 19:00. Чтобы попасть на нее, нужен бесплатный билет, который после регистрации даст доступ на «Улицу Дальнего Востока» в один из временных слотов — 10:00—13:00, 13:00—16:00 или 16:00—19:00.

Ранее пресс-служба заместителя председателя правительства — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева сообщала, что регионы Дальневосточного федерального округа и федеральные министерства представят свои ключевые проекты на выставке «Улица Дальнего Востока», которая пройдет в рамках Восточного экономического форума.

Восточный экономический форум пройдет 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».

Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.