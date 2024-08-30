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Маск считает, что США стремительно приближаются к банкротству

Перерасход средств правительством провоцирует инфляцию, отметил бизнесмен.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Илон Маск считает, что Соединенные Штаты в скором времени может ожидать банкротство.

«При нынешних показателях государственных расходов Америка стремительно движется к банкротству. Перерасход средств правительством провоцирует инфляцию», — написал он в X (ранее Twitter).

29 июля Минфин США заявил, что государственный долг впервые в их истории превысил отметку $35 трлн. По прогнозам бюджетного управления Конгресса, в 2034 году он составит более $50 трлн, или свыше 122% ВВП. Согласно оценкам управления, средний годовой рост американского ВВП в 2029—2034 годах будет составлять 1,8%.