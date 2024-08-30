«Любовь к халяве»: россиянам назвали главную причину «успеха» мошенников

Если человек попадает в ловушку, то дальше от него требуют все новых и новых действий, которые, в конечном итоге, оставят его без копейки, добавил эксперт. Он призвал всегда скептически реагировать на подобные сообщения о выигрышах и помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.