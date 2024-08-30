Инфляция в Европе снизилась до трехлетнего минимума

До этого выяснилось, что каждый второй житель Германии не доверяет цифровому евро и не намерен использовать этот способ платежа после его запуска. Внедрение электронной валюты запланировано на 2025 год. Немцы опасаются утечек данных, а также отсутствие контроля за своими расходами. ФРГ входит в число европейских стран с наиболее высокой долей использования наличных: в 2022-м показатель превышал 60%.