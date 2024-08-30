Fesco в I полугодии увеличила объемы международных морских перевозок на 21%

Однако в группе отметили общее снижение финансового результата за отчетный период, в Fesco его связывают с временными и единоразовыми факторами: ростом операционных расходов в результате дисбаланса на сети ОАО «РЖД» и необходимости привлечения дополнительного контейнерного оборудования, а также индексацией железнодорожного тарифа. Помимо этого снижение связывают с ростом амортизационных отчислений пропорционально увеличению стоимости активов в результате приобретения нового флота, контейнеров и подвижного состава и ростом процентных расходов в результате повышения ключевой ставки.