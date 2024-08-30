Fesco в I полугодии увеличила объемы международных морских перевозок на 21%

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco в первом полугодии текущего года увеличила объемы международных морских перевозок на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, перевозки достигли 240,7 тыс. TEU. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«По итогам шести месяцев 2024 года за счет увеличения количества флота, парка фитинговых платформ и контейнеров Fesco остается крупнейшим логистическим оператором на Дальнем Востоке России: объемы международных морских перевозок увеличены на 21% и составили 240,7 тыс. TEU», — говорится в сообщении.
При этом объемы интермодальных перевозок сохранились на уровне 2023 года, несмотря на действующие ограничения со стороны ОАО «РЖД» в связи с приоритезацией отправки экспортных неконтейнерных грузов, отметили в Fesco.
Однако в группе отметили общее снижение финансового результата за отчетный период, в Fesco его связывают с временными и единоразовыми факторами: ростом операционных расходов в результате дисбаланса на сети ОАО «РЖД» и необходимости привлечения дополнительного контейнерного оборудования, а также индексацией железнодорожного тарифа. Помимо этого снижение связывают с ростом амортизационных отчислений пропорционально увеличению стоимости активов в результате приобретения нового флота, контейнеров и подвижного состава и ростом процентных расходов в результате повышения ключевой ставки.
Ранее сообщалось, что чистая прибыль ДВМП (головная компания группы Fesco) по МСФО за первое полугодие текущего года сократилась в 17 раз по отношению к аналогичному периоду 2023 года и составила 1,7 млрд рублей. Выручка компании за отчетный период составила 78,3 млрд рублей, что на 14,5% меньше, чем за первое полугодие 2023 года.
Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.