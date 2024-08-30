ФАС оштрафовала Альфа-банк за некорректную рекламу

В рекламе содержались привлекательные для потребителей данные о бесплатном снятии наличных с кредитной карты, о бесплатном обслуживании и ежемесячном кешбэке от 30% до 50%. При этом сведения о полной стоимости финансовой услуги, а также о том, что лимит снятия наличных составляет 50 тыс. рублей, а максимальная сумма кешбэка — 5 тыс. рублей, были указаны трудным для восприятия шрифтом в поясняющей сноске.