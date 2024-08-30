ФАС оштрафовала Альфа-банк за некорректную рекламу

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала АО «Альфа-банк» за ненадлежащую рекламу кредитной карты, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В рекламе отсутствовала информация о существенных условиях финансовой услуги, — указали в ФАС. — Такие действия могут ввести потребителей в заблуждение и являются нарушением закона о рекламе. Служба признала рекламу ненадлежащей и назначила АО “Альфа-банк” штраф в размере 500 000 рублей».
Ранее в ФАС России поступили обращения граждан с жалобами на рекламу, которая транслировалась на телеканале «Муз ТВ».
В рекламе содержались привлекательные для потребителей данные о бесплатном снятии наличных с кредитной карты, о бесплатном обслуживании и ежемесячном кешбэке от 30% до 50%. При этом сведения о полной стоимости финансовой услуги, а также о том, что лимит снятия наличных составляет 50 тыс. рублей, а максимальная сумма кешбэка — 5 тыс. рублей, были указаны трудным для восприятия шрифтом в поясняющей сноске.