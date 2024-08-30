Эксперт рассказала, почему деньги называют «бабками»

Первая версия связана с именем императрицы Екатерины II, которая являлась бабушкой двух российских императоров — Александра I и Николая I. В девятнадцатом веке на купюре в 100 рублей был напечатан ее портрет, и по этой причине банкнотам дали такое наименование.