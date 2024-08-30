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Эксперт рассказала, почему деньги называют «бабками»

История происхождения одного из популярных в России жаргонных слов. Разбираемся, какие существуют версии возникновения «бабок».

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Существует несколько версий того, почему деньги стали называть «бабками». Об этом рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, к.э.н. Мери Валишвили.

Первая версия связана с именем императрицы Екатерины II, которая являлась бабушкой двух российских императоров — Александра I и Николая I. В девятнадцатом веке на купюре в 100 рублей был напечатан ее портрет, и по этой причине банкнотам дали такое наименование.

Вторая версия связана с названием одного из инструментов, который использовался при чеканке монет. И именно мелкие деньги могли называть «бабками».

Интересный факт, по словам эксперта, заключается в том, что в чешском языке тоже есть слово «babka». Это наковальня, на которой изготавливали мелкие предметы.

Таким образом, из чешского языка слово перекочевало к южным славянам, а потом дошло и до России, рассказала Мери Валишвили.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».