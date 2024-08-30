Эксперт назвал главную ошибку россиян, инвестирующих в покупку машины

«Покупка новой машины — это не инвестиция, а, скорее, наоборот. В 90% случаев, покупая новый автомобиль, вы только потеряете, причем первая потеря стоимости происходит сразу же, как вы выезжаете из автосалона, автомобиль уже дешевеет на 20%», — пояснил он.