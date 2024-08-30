Эксперт назвал главную ошибку россиян, инвестирующих в покупку машины

«Покупка новой машины — это не инвестиция, а, скорее, наоборот. В 90% случаев, покупая новый автомобиль, вы только потеряете, причем первая потеря стоимости происходит сразу же, как вы выезжаете из автосалона, автомобиль уже дешевеет на 20%», — пояснил он.
Эксперт добавил, что целесообразным вложением не будет открытие таксопарка и сдача машин в аренду, поскольку в этой сфере большая конкуренция, а сами авто и запчасти дорого стоят.
Кроме того, сдача в аренду спорткаров несет в себе большие риски. Большинство клиентов — это молодые и неопытные водители, которые легко могут попасть в аварию, объяснил Булкин.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».