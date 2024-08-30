Что такое навязанная услуга и как с ней бороться

Зачастую продавцы услуг или товаров предлагают что-то совершенно ненужное. Мало кто знает, как отказаться от этой навязанной услуги. Как поступать в таких ситуациях, рассказывает адвокат МКА «СОВЕТНИК-ЦЕНТР» Александр Шиманский.
Обращаясь в банк, магазин, страховую компанию, автосалон, человек намеревается получить конкретную услугу (сервис, товар), потратив на нее конкретную сумму денег. Но часто нам навязывают дополнительные услуги, в результате — траты возрастают. Так, зачастую при покупке автомобиля покупателю предлагают всякие «допники», а в банках — заключить договоры страхования.
Недопустимость навязывания и ответственность за навязывание услуг определяется статьями Гражданского кодекса РФ, Закона «О защите прав потребителя» и Кодекса об административных правонарушениях РФ.
«Российский законодатель особенно строг в этих вопросах. Но, как показывает практика, многие люди просто не знают, что их права защищены на законодательном уровне и поэтому не принимают мер для защиты своих прав и законных интересов», — говорит адвокат.
Главное, как подчеркивает Александр Шиманский, всегда помнить, что потребитель свободен в выборе товаров и услуг. Свобода договора предусмотрена статьей 421 ГК РФ. «Принуждение к заключению договора не допускается, кроме случаев, предусмотренных законом», — предупредил адвокат.
Навязывание услуг потребителю нашло отражение и в статье 16 Закона «О защите прав потребителей». Там указаны общие недопустимые условия в договоре, которые ущемляют права потребителей. А навязывание услуги по этому закону относится к ним в первую очередь.
Кроме того, в части 4 той же статьи указано, что продавец без согласия потребителя не имеет права на навязывание платных услуг, работ. Он не может их выполнять без прямого волеизъявления потребителя.
«Причем, само согласие и оформление дополнительной услуги должно быть выполнено в письменной форме. А отказ от навязанных услуг может быть и устным», — объясняет Шиманский.
По словам адвоката, навязанная услуга грозит административной ответственностью продавцу по ст. 14.8 КоАП РФ — штрафом для должностных лиц от 2 000 до 4 000 рублей, а для юридических лиц от 20 000 до 40 000 рублей.
Как подчеркивает эксперт, закон прямо запрещает обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательной покупкой иных товаров (работ, услуг).
Хотя прямо в законе нигде не раскрывается понятие «навязывание услуг», добавляет адвокат, есть некоторые критерии, которые прямо указывают на то, что вам навязывают. Так, если в основном договоре уже имеется текст, из которого следует, что требуется приобрести к товару или услуге еще что-либо, то можно считать это прямым навязыванием, если продавец отказывается скорректировать текст и убрать то, что вам не нравится.
Но важно отличать составные части единой целой вещи, без которых ее употребление невозможно, от дополнительных предметов. К примеру, в автосалоне нельзя купить новую машину без колес, отказавшись от них и убрав их упоминание из текста договора. Также навязыванием будет считаться отказ продавца услуги или продавца товара заключить договор без приобретения потребителем дополнительных вещей или сервиса.
Если потребитель обнаружил, что ему были навязаны услуги, необходимо сначала обратиться в Роспотребнадзор. Также можно подать заявление в суд с требованиями гражданско-правового характера. Практика по этому вопросу показывает, что это нарушение не всегда легко доказать.
«Зачастую исполнитель не запрещает отказываться от дополнительных услуг, но создает такие условия, которые принуждают потребителя все же дать согласие. То есть де-юре потребитель может отказаться, а де-факто — нет. Поэтому, для эффективной защиты своих прав потребитель должен располагать доказательствами того, что имел место факт навязывания услуги», — объясняет Александр Шиманский.
Для подтверждения данного факта можно использовать любые вещественные доказательства, свидетельские показания, документы, видеозаписи.
В суде такой спор подлежит рассмотрению по существу с последующим вынесением обязательного для исполнения решения в рамках гражданского судопроизводства.
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