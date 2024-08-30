Что такое навязанная услуга и как с ней бороться

Хотя прямо в законе нигде не раскрывается понятие «навязывание услуг», добавляет адвокат, есть некоторые критерии, которые прямо указывают на то, что вам навязывают. Так, если в основном договоре уже имеется текст, из которого следует, что требуется приобрести к товару или услуге еще что-либо, то можно считать это прямым навязыванием, если продавец отказывается скорректировать текст и убрать то, что вам не нравится.