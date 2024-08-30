Что происходит с майнингом после принятия закона о криптовалютах

Закон от 8 августа определил понятия «майнинг цифровой валюты», «майнинг-пул» и «оператор майнинговой инфраструктуры». Он также запретил рекламу и предложение цифровой валюты, товаров, работ и услуг для её организации. Создаются реестр лиц, осуществляющих добычу цифровой валюты, и реестр операторов майнинговой инфраструктуры.
Рост спроса подтвердили в Ассоциации промышленного майнинга, крупнейшей майнинговой компании РФ BitRiver и официальном дистрибуторе оборудования для майнинга криптовалют в РФ Chilkoot.
В Chilkoot пояснили, что до принятия закона в месяц к ним поступало 150−200 запросов на покупку майнингового оборудования. Сейчас компания фиксирует почти трехкратный рост обращений.
Эксперты говорят, что закон стал стартом для привлечения институциональных инвестиций и развития цифровых инноваций. Установление понятных правил игры дало толчок для развития этой деятельности.
В связи с возросшим интересом к криптовалютам у граждан, бизнеса и государства, повысился спрос на оборудование. С принятием регуляторики на рынке появились крупные игроки с большими капиталами, которые до закона не были уверены в инвестировании.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».