Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в сентябре 2024 года

С 1 сентября 2024 года вступят в силу:
поправки к 214-ФЗ. Они сократят размер штрафов с застройщиков за неисполнение обязательств в добровольном порядке с 50% до 5% от присужденной судом суммы. Минимальный гарантийный срок уменьшат до трех лет, при этом дольщики смогут взыскивать с застройщиков убытки сверх неустойки и процентов.
закон, ограничивающий выдачу кредитов, в том числе ипотечных, с плавающей ставкой. С осени такие кредиты смогут получить лишь те, кто запросит в банках суммы свыше 15 млн рублей на срок менее 20 лет. При этом в выдаче ипотечного кредита с плавающей ставкой откажут, если запрашиваемая сумма меньше 200 средних месячных зарплат по региону.
закон, который позволит общему собранию собственников помещений в многоквартирном доме решать, проводить ли обследование технического состояния дома, включенного в региональную программу капитального ремонта. Благодаря этому нововведению дом можно будет включить в программу капитального ремонта досрочно.
постановление правительства, которое определит перечень из 33 объектов, пригодных для размещения на землях рекреационного назначения в составе особо охраняемых природных территорий. В этот список войдут гостиницы, элементы благоустройства, пункты проката и ремонта оборудования, лыжные и роллерные трассы, бассейны, аэрарии и сауны.
Кроме того, с 11 сентября 2024 года граждане смогут самостоятельно продавать заложенную недвижимость после подачи заявления в банк. Срок продажи имущества — до четырех месяцев, можно продлить по договоренности. Вырученные средства поступят на счет кредитора. Если сумма продажи превысит остаток долга, то разницу вернут заемщику.
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