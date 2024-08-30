Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в сентябре 2024 года

поправки к 214-ФЗ. Они сократят размер штрафов с застройщиков за неисполнение обязательств в добровольном порядке с 50% до 5% от присужденной судом суммы. Минимальный гарантийный срок уменьшат до трех лет, при этом дольщики смогут взыскивать с застройщиков убытки сверх неустойки и процентов.

закон, ограничивающий выдачу кредитов, в том числе ипотечных, с плавающей ставкой. С осени такие кредиты смогут получить лишь те, кто запросит в банках суммы свыше 15 млн рублей на срок менее 20 лет. При этом в выдаче ипотечного кредита с плавающей ставкой откажут, если запрашиваемая сумма меньше 200 средних месячных зарплат по региону.

закон, который позволит общему собранию собственников помещений в многоквартирном доме решать, проводить ли обследование технического состояния дома, включенного в региональную программу капитального ремонта. Благодаря этому нововведению дом можно будет включить в программу капитального ремонта досрочно.