ЦБ выпустил серебряную монету к 300-летию со дня основания СПбГУ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную 300-летию со дня основания Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
Монета входит в серию «Исторические события». Имеет номинал 3 рубля, выполнена из серебра 925 пробы, ее диаметр — 39 мм. Изготовлена качеством «пруф». Тираж — 3 тыс. штук.
«Он [университет] был учрежден по указу Петра I от 8 февраля (28 января по старому стилю) 1724 года при Академии наук и стал первым университетом в России. Сейчас СПбГУ — один из самых известных университетов в России, крупный научный и исследовательский центр», — говорится в сообщении регулятора.
На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения главного здания Санкт-Петербургского государственного университета и символики университета в обрамлении узора из линий, выполненного в технике лазерного матирования. Вверху по окружности имеется надпись «Санкт-Петербургский государственный университет», внизу — «осн. в 1724 г.».
Банк России по традиции напоминает, что выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.