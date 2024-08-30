ЦБ выпустил серебряную монету к 300-летию со дня основания СПбГУ

«Он [университет] был учрежден по указу Петра I от 8 февраля (28 января по старому стилю) 1724 года при Академии наук и стал первым университетом в России. Сейчас СПбГУ — один из самых известных университетов в России, крупный научный и исследовательский центр», — говорится в сообщении регулятора.