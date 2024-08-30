Бюджет РФ в 2025 году получит от изменения налоговой системы 2,7 трлн рублей

«В следующем году только от изменений налоговой системы мы планируем получить 2,7 трлн рублей. Все эти деньги пойдут на задачи, поставленные президентом в послании, пойдут на обеспечение первоочередных обязательств государства. Эти деньги будут учтены не только на следующий год, но и на шестилетнем периоде», — сказал он. Силуанов подчеркнул, что Минфин сейчас делает оценку возможностей и потребностей экономики не только на предстоящие три года, но и на шесть лет вперед.