Банкир предрек дальнейшее повышение ключевой ставки в России

Исходя из текущей инфляции, ключевую ставку необходимо было бы поднять с нынешних 18% даже выше 20%. Соответствующее заявление сделал первый замглавы одного из российских банков Дмитрий Пьянов во время брифинга.
Он считает, что Центробанк РФ не пойдет на такое решение, однако рост до 20% говорит о переходе к «крепленной» монетарной политике.
Пьянов считает, что в конце 2024 года инфляция будет составлять около 7,7%, при этом Банк России ожидает 6,5−7%.
Согласно прогнозам, «должно быть ритуальное действие по повышению ключевой ставки» даже выше 20%. Пьянов отметил, что такая оценка объясняется правилом американского макроэкономиста Джона Тейлора, подразумевающее, что для того, чтобы снизить инфляцию, необходимо повысить ключевую ставку сильнее, чем растут цены.