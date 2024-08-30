Бакальчук третий раз возглавила рейтинг богатейших женщин России

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Forbes опубликовал рейтинг 20 богатейших женщин России в 2024 году, уже третий раз его возглавила основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук с капиталом в $5,5 млрд.
Второе место заняла Татьяна Литвиненко с состоянием в $2,45 млрд, которая в мае 2022 года получила от супруга Владимира Литвиненко 20,6% акций «Фосагро».
На третьем месте расположилась Варвара Скоч, дочь партнера Алишера Усманова Андрея Скоча, с оценкой капитала в $2,2 млрд. В декабре 2020 года она стала владелицей доли в холдинге USM.
Четвертое место заняла президент компании Inteco Management Елена Батурина с состоянием в $1,3 млрд.
На пятом месте находится Наталья Луценко с состоянием $1,25 млрд, которая контролирует 50% в группе «Содружество», одном из крупнейших переработчиков семян масличных культур.
В первую десятку также вошли вдова бизнесмена Владимира Когана Людмила Коган ($1 млрд), дочь основателя «Новатэка» Виктория Михельсон ($1 млрд), дочь совладельца нефтяной компании «Лукойл» Екатерина Федун ($1 млрд), супруга основателя группы «Фосагро» Евгения Гурьева ($900 млн) и генеральный директор «ИНК-капитал» Марина Седых ($850 млн).