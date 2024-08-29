В таре темного стекла. Производители напитков столкнулись с нехваткой бутылок

В ассоциации «СтеклоСоюз» (объединяет крупных производителей стекла и изделий из него) на запрос «Ъ» не ответили. Источник «Ъ» среди производителей стеклотары подтверждает, что на рынке может не хватать бутылок зеленого и оливкового цветов, в то время как продукция бесцветного стекла выпускается в достаточном объеме. По его словам, такая ситуация сложилась из-за перекосов в производстве, причины которых он не стал раскрывать. Еще один собеседник «Ъ» на рынке стеклотары отмечает, что из-за высокой загруженности стеклозаводы вынуждены переносить исполнение небольших заказов на сентябрь.