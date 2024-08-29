В таре темного стекла. Производители напитков столкнулись с нехваткой бутылок

Как рассказали два источника «Ъ» из числа производителей пива и сидра, на рынке возник дефицит стеклянной тары емкостью 0,5 литра. По словам одного из собеседников «Ъ», сейчас почти невозможно закупить бутылки типа «Варшава» (тара зеленого и оливкового цветов), использующиеся при выпуске пива и сидра. В пивоваренной компании «Балтика» подтверждают наличие проблемы со стеклотарой на рынке, но добавляют, что конкретно им удается сейчас обеспечивать свои потребности за счет долгосрочных контрактов со стекольными заводами. Предприятия могли столкнуться с нехваткой мощностей для выполнения текущих заказов, предполагает директор производителя питьевой воды «Аква-вайт» Алексей Воинов.
В ассоциации «СтеклоСоюз» (объединяет крупных производителей стекла и изделий из него) на запрос «Ъ» не ответили. Источник «Ъ» среди производителей стеклотары подтверждает, что на рынке может не хватать бутылок зеленого и оливкового цветов, в то время как продукция бесцветного стекла выпускается в достаточном объеме. По его словам, такая ситуация сложилась из-за перекосов в производстве, причины которых он не стал раскрывать. Еще один собеседник «Ъ» на рынке стеклотары отмечает, что из-за высокой загруженности стеклозаводы вынуждены переносить исполнение небольших заказов на сентябрь.
451,4 тысячи декалитров пива произведено в РФ в первой половине 2024 года, по данным Росстата.
Нехватка стеклотары могла сформироваться из-за повышенного спроса летом, когда продажи напитков росли за счет установившейся жаркой погоды, предполагает сооснователь Famous Amazing Brands (бренды безалкогольных напитков Vanilla Flight и Anarchy) Антон Стельмаков. Так, NielsenIQ (проводит исследования рынка товаров повседневного спроса) ранее сообщала, что с конца мая по конец июня 2024 года натуральные продажи сидра выросли на 15,3% год к году и пива — на 8,9% (см. «Ъ» от 9 июля).
На это могла наложиться активная подготовка крупных производителей пива и других напитков к новогодним праздникам, в период которых они рассчитывают значительно увеличить продажи. По словам одного из крупных производителей, традиционно тара заказывается минимум за три месяца до даты поставки в розничные сети.
Собеседник «Ъ» на рынке сидра в числе возможных причин нехватки стеклянных бутылок выделяет сокращение производственных мощностей и активное развитие рынка слабоалкогольных коктейлей, на которые могло потребоваться больше тары.
В то же время независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин не видит объективных предпосылок для дефицита бутылок. Поскольку осенью спрос на напитки традиционно снижается, эксперт убежден, что дефицит тары на рынке создается искусственно. По оценкам участников пивного рынка, за последние два года цены на стеклянные бутылки емкостью 0,5 литра выросли на 45−50% и сейчас их рыночная стоимость составляет 7−15 ₽
Совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский связывает нехватку тары с тем, что стекольщики приступили к проведению плановых ремонтных работ, которые ежегодно выпадают на вторую половину августа.
Впрочем, не все производители столкнулись с дефицитом стеклянных бутылок. Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов говорит, что компании, входящие в отраслевую организацию, не испытывают сложностей с поставками подобной продукции.
С ростом спроса на тару с ее нехваткой могли столкнуться небольшие производители, не запланировавшие изначально увеличение спроса на свою продукцию, предполагает другой собеседник «Ъ» в одном из крупных пищевых холдингов. Из-за нехватки стеклотары страдают в первую очередь небольшие производители, чьи мощности изначально ориентированы на разлив в нее, соглашается Алексей Небольсин. Быстро перейти на работу с ПЭТ-бутылками, по словам эксперта, сложно из-за специфики производства напитков и контрактов с ритейлерами, которые жестко регламентируют, в какой именно таре будет осуществляться поставка. А разлив в алюминиевые банки, особенно для небольших игроков, нерентабелен, как поясняет Небольсин, из-за высокой стоимости.