В РФ объем рекламы за I полугодие составил около 400 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Объем рекламы в средствах ее распространения за первое полугодие 2024 года составил почти 400 млрд рублей, что на 28% больше, чем в соответствующем полугодии 2023 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).
«Эксперты отметили продолжающееся динамичное развитие рынка — его суммарный объем превысил уровень в 400 млрд рублей, сохранив крайне высокую динамику в +28%», — рассказали в пресс-службе.
Так, динамика в сегменте «Видео» в сравнении с I полугодием 2023 года составила 30%. В 2024 году объем этого сегмента рекламного рынка достиг 125−127 млрд рублей. В сегменте «Аудио» прирост составил 31%, тут общий объем составил 11−11,2 млрд рублей. Объем рекламы в сегменте «Издательский бизнес» показал прирост на 13%, на него пришлось 13,1−13,3 млрд рублей, а на сегмент Out of home (наружная реклама, классические рекламоносители и цифровые) — 39−40 млрд рублей (прирост 38%).
Наибольший объем рекламы в I полугодии 2024 года распространялся на интернет-сервисах — на этот сегмент пришлось 213−215 млрд, прирост в сравнении с аналогичным периодом 2023 года составил 26%.
«Российский рекламный рынок второй год подряд демонстрирует стабильно-высокий рост. Все основные сегменты отечественного рекламного рынка показали положительную двузначную динамику, причем к достаточно высоким показателям очень успешного 2023 года. Сегодня уверенно можно говорить о том, что российская рекламная индустрия, несмотря на негативное влияние всевозможных внеэкономических факторов, продолжает уверенно развиваться и усиливать свои позиции», — отметили в АКАР.
Объем отечественного регионального рекламного рынка, куда не входит Москва, по пяти сегментам — видео, аудио, издательский бизнес, наружная реклама и интернет-сервисы — превысил 58 млрд рублей, что примерно на 17% больше соответствующего периода 2023 года. «При этом суммарные объемы рекламных бюджетов на 15 крупнейших региональных рынках (без учета Москвы), каждый из которых за первые два квартала 2024 года оказался более млрд рублей, увеличились на 24% год к году», — рассказали эксперты АКАР.