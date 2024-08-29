В РФ объем рекламы за I полугодие составил около 400 млрд рублей

Объем отечественного регионального рекламного рынка, куда не входит Москва, по пяти сегментам — видео, аудио, издательский бизнес, наружная реклама и интернет-сервисы — превысил 58 млрд рублей, что примерно на 17% больше соответствующего периода 2023 года. «При этом суммарные объемы рекламных бюджетов на 15 крупнейших региональных рынках (без учета Москвы), каждый из которых за первые два квартала 2024 года оказался более млрд рублей, увеличились на 24% год к году», — рассказали эксперты АКАР.