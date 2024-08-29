«28 августа 2024 года совет директоров принял решение в дополнение к дивидендам, выплаченным в качестве промежуточных дивидендов за три месяца 2024 года, выплатить дивиденды по результатам шести месяцев 2024 года по обыкновенным акциям МКПАО “МД Медикал груп” в размере 1,7 млрд рублей или 22 рубля на одну обыкновенную акцию», — говорится в сообщении.
Совет директоров «Мать и дитя» утвердил дивиденды за I полугодие
МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Совет директоров группы компаний MD Medical, управляющей сетью клиник «Мать и дитя», утвердил выплату дивидендов за I полугодие 2024 года в размере 22 рублей на обыкновенную акцию, сообщает компания.