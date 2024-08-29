Совет директоров «Мать и дитя» утвердил дивиденды за I полугодие

«28 августа 2024 года совет директоров принял решение в дополнение к дивидендам, выплаченным в качестве промежуточных дивидендов за три месяца 2024 года, выплатить дивиденды по результатам шести месяцев 2024 года по обыкновенным акциям МКПАО “МД Медикал груп” в размере 1,7 млрд рублей или 22 рубля на одну обыкновенную акцию», — говорится в сообщении.