СМИ: В РФ разрабатывают новую стратегию борьбы с инфляцией

Первая категория заемщиков, состоящая из компаний под государственным контролем, демонстрирует рост задолженности из-за замещения зарубежных кредитов российскими и финансирования инвестиционных проектов, по словам одного из источников. Однако некоторые из этих компаний имеют излишне оптимистичные оценки своих возможностей.