СМИ: В РФ разрабатывают новую стратегию борьбы с инфляцией

Как сообщают «Ведомости», власти ведут переговоры о мерах по снижению спроса на новые кредиты среди трех категорий заёмщиков: государственных компаний и организаций с госучастием, получателей субсидированных ставок и розничного сектора.
Практически во всех областях кредитования наблюдается низкая чувствительность к изменениям ключевой ставки.
Первая категория заемщиков, состоящая из компаний под государственным контролем, демонстрирует рост задолженности из-за замещения зарубежных кредитов российскими и финансирования инвестиционных проектов, по словам одного из источников. Однако некоторые из этих компаний имеют излишне оптимистичные оценки своих возможностей.
Вторая категория включает заемщиков, пользующихся льготными ставками. Это касается социальных программ для малого и среднего бизнеса, аграрного сектора и компаний-экспортёров, участвующих в корпоративных программах повышения конкурентоспособности. Предлагается пересмотреть условия предоставления этой поддержки или полностью прекратить её финансирование со следующего года.
Третье направление связано с розничным кредитованием, где планируется уменьшить стимулы для банков к выдаче новых кредитов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».