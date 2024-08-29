Сбер планирует создать блок, который займется туризмом

Греф отметил, что большое количество сотрудников Сбербанка работает в сфере туризма. «Здесь (в Крыму — прим. ТАСС) у нас 3 тыс. человек работает, в Манжероке уже 3 тыс. человек работает, плюс у нас есть целый ряд объектов, таких как университет с гостиницами и так далее. Всем этим нужно заниматься каждый день», — заключил глава Сбербанка.