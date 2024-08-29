Сбер планирует создать блок, который займется туризмом

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сбер планирует создать отдельный блок, который будет заниматься туризмом, это «скорее всего» произойдет в 2025 году. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия-24».
«Мы сейчас выросли уже в достаточно большую отрасль внутри банка, поэтому, скорее всего, мы выделим у себя отдельный блок, который вынужден будет этим заниматься. Мы думаем, что [блок], скорее всего, [появится] в следующем году», — сказал он.
Греф отметил, что большое количество сотрудников Сбербанка работает в сфере туризма. «Здесь (в Крыму — прим. ТАСС) у нас 3 тыс. человек работает, в Манжероке уже 3 тыс. человек работает, плюс у нас есть целый ряд объектов, таких как университет с гостиницами и так далее. Всем этим нужно заниматься каждый день», — заключил глава Сбербанка.