Самокаты стали чаще становиться альтернативой такси в часы пик

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Пользователи средств индивидуальной мобильности с весны по осень на 23% реже вызывают такси, помогая разгрузить дороги. В часы пик самокаты стали все чаще становиться альтернативой такси и общественного транспорта, говорится в исследовании «Яндекс go».
Согласно аналитикам кикшеринга, больше 40% поездок на самокатах происходит в утренние и вечерние часы пик, когда у такси в течение дня спрос распределяется более равномерно — на часы пик приходится 32% поездок. В самое активное утреннее время (08:40) самокаты арендуют в полтора раза чаще, чем днем, а в вечерний пик (18:00) — в два раза чаще. Также в 80% поездок на самокатах в сервисе совершается по транспортному сценарию — коротким маршрутом, например, от дома до метро.
Кроме этого, 50% поездок на самокатах начинаются или заканчиваются у транспортных узлов — метро, железнодорожных станций, остановок. Самокаты используют, чтобы проехать «последнюю милю» — короткий отрезок пути, который неудобно преодолевать на другом транспорте или пешком.
Также самокаты выбирают из-за экономии времени в пути. По данным «Яндекс карт», те, кто выбирает самокаты, в среднем добираются до места назначения на 30% быстрее в сравнении с общественным транспортом, в сравнении с пешими маршрутами — на 60%.
В Москве на самокатах «Яндекса» совершается 250 тыс. поездок в день, что в три раза больше, чем в прошлом сезоне. Каждый день в столице на них проезжают суммарно больше 550 тыс. км. По всей России пользователь самоката совершает в среднем 13 поездок в день, когда в 2023 году этот показатель равнялся 7. Количество пользователей, которые арендуют самокат четыре и более дней в неделю, по сравнению с прошлым годом выросло в три раза.