Самокаты стали чаще становиться альтернативой такси в часы пик

В Москве на самокатах «Яндекса» совершается 250 тыс. поездок в день, что в три раза больше, чем в прошлом сезоне. Каждый день в столице на них проезжают суммарно больше 550 тыс. км. По всей России пользователь самоката совершает в среднем 13 поездок в день, когда в 2023 году этот показатель равнялся 7. Количество пользователей, которые арендуют самокат четыре и более дней в неделю, по сравнению с прошлым годом выросло в три раза.