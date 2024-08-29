Росатом назвал АЭС «Эд-Дабаа» одным из своих приоритетных проектов

«Глава Росатома Алексей Лихачев и премьер-министр Египта Мустафа Мадбули обсудили ход реализации проекта АЭС “Эд-Дабаа”, отметив высокие темпы сооружения», — сообщает пресс-служба АО «Атомстройэкспорт» (АСЭ, инжиниринговый дивизион Росатома). Гендиректор Росатома выразил благодарность премьер-министру за его постоянную поддержку проекта, отметив, что в ходе визита в Египет он провел переговоры с министром электричества и возобновляемой энергии Махмудом Эсматом. «Сегодня у нас с господином Эсматом состоялся плодотворный диалог. Эта была наша первая встреча после его вступления на пост министра электричества и возобновляемой энергии. АЭС “Эд-Дабаа” входит в число приоритетных зарубежных проектов Росатома», — сказал Лихачев.