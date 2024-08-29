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Reuters: российская экономика показала устойчивый рост

По данным агентства, в июле объем промышленного производства увеличился на 3,3%, что больше, чем рост на 2,7% в предыдущем месяце и больше, чем рост на 3,1% за аналогичный период 2023 года.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Агентство «Москва»

Валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 4,6% в первой половине текущего года по сравнению с 1,8% за аналогичный период прошлого года.

Во втором квартале объем капиталовложений в годовом исчислении увеличился на 8,3% и составил 8,44 трлн рублей. Общий объем импорта в первой половине года снизился на 9%.

В июне реальная заработная плата выросла на 6,2% в годовом выражении после роста на 8,8% в предыдущем месяце. Средняя начисленная заработная плата увеличилась на 15,3% и составила 89 145 рублей.

Безработица в июле оставалась исторически низкой и составила 1,9 миллиона человек, что соответствует 2,4% от численности рабочей силы.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».