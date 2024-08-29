Реализация целей послания президента до 2030 года оценивается в 18 трлн рублей

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что в 2024 году на реализацию задач из послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будет направлено 160 млрд рублей. Еще 190 млрд рублей будет использовано для реализации отдельных поручений главы государства и правительства.