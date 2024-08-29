Путин обсудил с Фрадковым работу ПСБ

«ПСБ — один из крупнейших наших банков. Он работает во всех субъектах Федерации, в том числе и на новых территориях. Хотел бы услышать сегодня, как вы оцениваете работу этого нашего крупнейшего финансового учреждения, тем более что банк является ведущим в обеспечении и сопровождении гособоронзаказа. Работаете очень активно в оборонке. Ну, собственно, мы для этого его и создавали», — заметил глава государства, начиная беседу.