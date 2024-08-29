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Переход от профицита к дефициту ликвидности произойдет в 2025—2027 годах

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Переход от профицита к дефициту ликвидности и его постепенный рост произойдет на трехлетнем горизонте. Об этом говорится в опубликованном на сайте ЦБ РФ проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025−2027 годы.

Источник: Агентство «Москва»

«В 2025—2027 годах продолжится постепенная нормализация бюджетной политики с возвратом с 2025 года к формированию расходов в соответствии с долгосрочными параметрами бюджетного правила», — отмечается в документе.

Также в нем говорится, что проведение в 2025—2027 годах на внутреннем валютном рынке регулярных операций по покупке и продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила, зеркалирование операций в связи с использованием средств ФНБ для их размещения в разрешенные финансовые активы внутри экономики России и зеркалирование операций сверх бюджетного правила, осуществленных в 2024 году, снизят влияние бюджетных операций на ликвидность банковского сектора РФ.