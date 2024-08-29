Переход от профицита к дефициту ликвидности произойдет в 2025—2027 годах

Также в нем говорится, что проведение в 2025—2027 годах на внутреннем валютном рынке регулярных операций по покупке и продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила, зеркалирование операций в связи с использованием средств ФНБ для их размещения в разрешенные финансовые активы внутри экономики России и зеркалирование операций сверх бюджетного правила, осуществленных в 2024 году, снизят влияние бюджетных операций на ликвидность банковского сектора РФ.