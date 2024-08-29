На подмосковный рынок новостроек пришла новая мода

Количество квартир и апартаментов без отделки в Московской области за минувшие шесть месяцев выросло на 20,2%. Количество лотов с чистовой отделкой, напротив, сократилось на 6,6%. По мнению экспертов, застройщики таким образом пытаются сделать новые «квадраты» более доступными для покупателей.
Как сообщил управляющий партнер ГК "Ферро-Строй’Григорий Ваулин, на первичном рынке Московской области продается 44,5 тыс. квартир и апартаментов в 216 проектах. Среди них 20,23 тыс. лотов реализуется без отделки (45,5%), 4870 лотов с white box (10,9%), 19,4 тыс. лотов с чистовой отделкой (43,6%).
Для сравнения, полгода назад на рынке новостроек Подмосковья было представлено 42,03 тыс. квартир и апартаментов в 203 проектах. Из них 16,83 тыс. лотов — без отделки (40%), 4420 лотов с white box (10,5%), 20,78 тыс. лотов с чистовой отделкой (49,5%).
То есть, за прошедшие шесть месяцев на рынке новостроек Московской области стали преобладать варианты без отделки (+5,5 п.п.), тогда как лоты с чистовой отделкой опустились на второе место в структуре предложения (-5,9 п.п.). В то же время доля вариантов с white box практически не поменялась. В абсолютном выражении число лотов с чистовой отделкой за полгода сократилось на 6,6%, а количество лотов без отделки, напротив, выросло на 20,2%.
"Решение ряда компаний об отказе от отделки в новых проектах может быть обусловлено их стремлением сделать жилье доступнее за счет исключения опции из ДДУ, — пояснил Ваулин. По его мнению, варианты жилья без отделки действительно особенно актуальны на фоне растущих ипотечных ставок и сворачивания госпрограмм. Однако есть и более состоятельные клиенты, которые, по крайней мере, с помощью кредитного плеча могут себе позволить варианты с отделкой от застройщика, которая всегда экономичнее аналогичного самостоятельно выполненного ремонта.
«Золотой серединой» является white box, упрощающий процесс ремонта, приближающий время заселения и при этом позволяющий индивидуализировать интерьеры, — считает эксперт. По данным «Метриум», в стартовавших во II квартале подмосковных проектах только в 11,4% лотов предусмотрена чистовая отделка, white box есть в 22,6% новых проектов, а 66% лотов в новинках предлагались без отделки.
После окончания льготной ипотеки спрос на новостройки в Подмосковье, где сосредоточено основное предложение жилья массового сегмента, существенно просел, — заметил коммерческий директор — партнер Est-a-Tet Владимир Моребис. По его мнению, «старая» Москва, где концентрируется более высокобюджетный спрос, оказалась более устойчива к отмене льготной программы. Учитывая эту тенденцию, строительные компании начали предлагать потенциальным покупателям более дешевый вариант покупки новых квартир без отделки.