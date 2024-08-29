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Минстрой не планирует ограничение площади строящегося жилья в России

МОСКВА, 29 авг — РИА Недвижимость. Министерство строительства и ЖКХ РФ на данный момент не планирует менять нормативно-правовую базу для ограничения площади строящегося жилья, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о запрете строительства в столице квартир площадью менее 28 квадратных метров. По словам гендиректора компании «Дом.РФ» Виталия Мутко, подобные изменения обсуждаются ещё в десятке регионов. На фоне этого свои предложения стали выдвигать различные общественные деятели и депутаты. В частности, первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев заявил, что направил обращения премьеру-министру РФ Михаилу Мишустину и главе Минстроя Иреку Файзуллину с предложением ограничить минимальный размер однокомнатных квартир 35 квадратными метрами.

«В настоящее время министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации не рассматривает корректировки действующей нормативно-правовой базы в части введения каких-либо ограничений по площади на строительство жилья», — сообщили в Минстрое.

При этом в пресс-службе отметили, что на момент получения запроса от агентства обращение депутата Гусева в адрес Минстроя не поступало.