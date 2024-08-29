Минстрой не планирует ограничение площади строящегося жилья в России

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о запрете строительства в столице квартир площадью менее 28 квадратных метров. По словам гендиректора компании «Дом.РФ» Виталия Мутко, подобные изменения обсуждаются ещё в десятке регионов. На фоне этого свои предложения стали выдвигать различные общественные деятели и депутаты. В частности, первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев заявил, что направил обращения премьеру-министру РФ Михаилу Мишустину и главе Минстроя Иреку Файзуллину с предложением ограничить минимальный размер однокомнатных квартир 35 квадратными метрами.