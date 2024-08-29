Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанский Freedom Bank ограничил переводы через «Золотую корону»

Казахстанский Freedom Bank ограничил денежные переводы через российскую платежную систему «Золотая корона», пишет Forbes Kazakhstan со ссылкой на пресс-службу финансового учреждения.

Источник: Freepik

«Банк ожидает дополнительную информацию от данного партнера в целях проведения анализа, по результатам которого будет принято решение о дальнейших шагах», — сообщили изданию во Freedom Bank.

23 августа Минфин США ввел санкции против разработчика программного обеспечения «Золотой короны» — компании «Центр финансовых технологий». Саму платежную систему рестрикции не затронули. «Золотая корона» лидирует по объему переводов в Грузию, Киргизию и Казахстан.

24 августа один из крупнейших грузинских банков — Bank of Georgia — сообщил о технических проблемах с переводами через «Золотую корону». Через 48 часов работа платежной системы в Грузии была восстановлена. Платежи через «Золотую корону» приостановили киргизские банки Керемет-банки MBank. 26 августа казахстанский банк «Центркредит» отключил переводы через «Золотую корону» в мобильном приложении.