Казахстанский Freedom Bank ограничил переводы через «Золотую корону»

«Банк ожидает дополнительную информацию от данного партнера в целях проведения анализа, по результатам которого будет принято решение о дальнейших шагах», — сообщили изданию во Freedom Bank.
23 августа Минфин США ввел санкции против разработчика программного обеспечения «Золотой короны» — компании «Центр финансовых технологий». Саму платежную систему рестрикции не затронули. «Золотая корона» лидирует по объему переводов в Грузию, Киргизию и Казахстан.
24 августа один из крупнейших грузинских банков — Bank of Georgia — сообщил о технических проблемах с переводами через «Золотую корону». Через 48 часов работа платежной системы в Грузии была восстановлена. Платежи через «Золотую корону» приостановили киргизские банки Керемет-банки MBank. 26 августа казахстанский банк «Центркредит» отключил переводы через «Золотую корону» в мобильном приложении.