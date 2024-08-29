Казахстанский Freedom Bank ограничил переводы через «Золотую корону»

24 августа один из крупнейших грузинских банков — Bank of Georgia — сообщил о технических проблемах с переводами через «Золотую корону». Через 48 часов работа платежной системы в Грузии была восстановлена. Платежи через «Золотую корону» приостановили киргизские банки Керемет-банки MBank. 26 августа казахстанский банк «Центркредит» отключил переводы через «Золотую корону» в мобильном приложении.