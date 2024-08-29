Как менялись цены на товары для младенцев в России в 2024 году

Михаил Бурмистров, генеральный директор компании «Infoline-аналитики», прогнозирует снижение продаж этих товаров в будущем. «Последнее время рождаемость в стране сокращается», — напоминает он. По данным Росстата, в январе-марте 2024 года в России родилось 300 200 человек, что на 3,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.