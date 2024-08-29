Как менялись цены на товары для младенцев в России в 2024 году

Согласно исследованию оператора фискальных данных «Платформа ОФД», средняя цена детских подгузников и пеленок в январе-июле 2024 года увеличилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув 869 и 443 рублей за пачку соответственно, сообщают «Ведомости».
Тенденцию ценового роста подтвердил представитель онлайн-ритейлера Wildberries. По его словам, средний чек на подгузники на их платформе за семь месяцев 2024 года увеличился на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 1134 рубля за упаковку.
Рост цен на подгузники и пеленки идет медленнее инфляции, которая в июле 2024 года составила 9,13% в годовом выражении. В 2023 году стоимость этих товаров повышались значительно быстрее.
Михаил Бурмистров, генеральный директор компании «Infoline-аналитики», прогнозирует снижение продаж этих товаров в будущем. «Последнее время рождаемость в стране сокращается», — напоминает он. По данным Росстата, в январе-марте 2024 года в России родилось 300 200 человек, что на 3,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
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