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Как ключевая ставка повлияла на платеж по ипотеке

Банк России 26 июля поднял ключевую ставку с 16% до 18% годовых. Рассказываем, как решение регулятора повлияло на рынок жилья, что произошло с платежами по ипотеке, как изменилась структура спроса на недвижимость.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Повышение ключевой ставки в конце июля на два процентных пункта привело к росту ежемесячного платежа по ипотеке на 10%, рассказал в беседе с NEWS.ru основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

По его словам, многие, кто планировал купить жилье, теперь не могут себе это позволить. В результате ситуация на рынке недвижимости изменилась и многие предпочли арендовать квартиры, а не покупать их, отметил риелтор.

«Ипотечные условия для покупки квартир на вторичном рынке стали заградительными. А раз спрос россиян теперь перетекает на рынок съемного жилья, то и ставки там этой осенью вырастут на 15−17% вместо обычных 10%», — заключил Апрелев.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».