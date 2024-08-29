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Ипотека или аренда квартиры. Эксперт раскрыла, что лучше прямо сейчас

Выбор между ипотекой и арендой жилья зависит от личных обстоятельств, финансовых возможностей и рыночных условий. Как дела на жилищном рынке России обстоят сейчас — Финансам Mail рассказала эксперт Главного управления Банка России по ЦФО Александра Львова.

Давайте рассмотрим основные плюсы и минусы каждого варианта.

Плюсы. Как правило ипотечный кредит — это не просто жильё, но и капиталовложение. Покупка жилья в ипотеку — это инвестиция в собственное имущество. Аренда предлагает большую мобильность и меньше долгосрочных обязательств. Ипотечные платежи обычно фиксированы, что обеспечивает стабильность расходов.

У арендатора отсутствуют проблемы с заботой о содержании имущества. Обслуживание и ремонт обычно ложатся на плечи владельца недвижимости.

К минусам можно отнести следующие аспекты. При ипотеке — это, конечно, финансовая нагрузка, высокие первоначальные затраты и долгосрочные обязательства по выплатам.

У аренды главный минус — это нестабильность оплаты. Ведь арендные платежи растут вслед за инфляцией, особенно в популярных местах.

При ипотеке, всегда есть риск, что купленная в кредит недвижимость может подешеветь. Например, проложили автомагистраль или снесли часть парка под новую застройку, и рыночная цена вашей недвижимости упала, а размер кредита и ставку никто не уменьшит.

С другой стороны, аренда не способствует накоплению капитала или получению жилья в собственность.

Так что, если вы планируете длительное проживание в определённом районе и у вас есть средства на первоначальный взнос и стабильный доход, то ипотека может быть хорошим выбором. Однако, если вы цените свободу и гибкость, аренда квартиры — ваш вариант.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»