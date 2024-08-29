Ипотека или аренда квартиры. Эксперт раскрыла, что лучше прямо сейчас

Давайте рассмотрим основные плюсы и минусы каждого варианта.
Плюсы. Как правило ипотечный кредит — это не просто жильё, но и капиталовложение. Покупка жилья в ипотеку — это инвестиция в собственное имущество. Аренда предлагает большую мобильность и меньше долгосрочных обязательств. Ипотечные платежи обычно фиксированы, что обеспечивает стабильность расходов.
У арендатора отсутствуют проблемы с заботой о содержании имущества. Обслуживание и ремонт обычно ложатся на плечи владельца недвижимости.
К минусам можно отнести следующие аспекты. При ипотеке — это, конечно, финансовая нагрузка, высокие первоначальные затраты и долгосрочные обязательства по выплатам.
У аренды главный минус — это нестабильность оплаты. Ведь арендные платежи растут вслед за инфляцией, особенно в популярных местах.
При ипотеке, всегда есть риск, что купленная в кредит недвижимость может подешеветь. Например, проложили автомагистраль или снесли часть парка под новую застройку, и рыночная цена вашей недвижимости упала, а размер кредита и ставку никто не уменьшит.
С другой стороны, аренда не способствует накоплению капитала или получению жилья в собственность.
Так что, если вы планируете длительное проживание в определённом районе и у вас есть средства на первоначальный взнос и стабильный доход, то ипотека может быть хорошим выбором. Однако, если вы цените свободу и гибкость, аренда квартиры — ваш вариант.
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