Группа «Аэрофлот» в I полугодии получила 42,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

«Впервые за долгое время группа “Аэрофлот” выходит в зону чистой прибыли, которая по итогам полугодия составила 42,3 млрд рублей. В составе данной прибыли отражены положительные курсовые переоценки и эффект страхового урегулирования, без учета которых скорректированная чистая прибыль составила 27 млрд рублей, что также является значимым улучшением», — отметил первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот» Андрей Чиханчин.